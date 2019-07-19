Легендарный футболист отметился хамским поступком в адрес полицейских

Бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге обвиняется в оскорблении полицейских.

Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, инцидент произошел в Турине. Автомобиль с Трезеге за рулем был остановлен сотрудниками полиции. По свидетельству очевидцев, машина двигалась зигзагами. Выйдя из машины, экс-футболист отказался проходить тест на алкогольное опьянение и вместо этого стал бросаться оскорблениями.

"Вы нищие, бедные собаки! Вы даже не заработаете 2000 евро", - заявил Трезеге.

На данный момент француз оштрафован и лишен прав на управление автомобилем.

41-летний Трезеге за свою карьеру выступал за такие известные клубы, как "Монако" и "Ювентус". За сборную Франции сыграл 71 матч и забил 34 гола. Форвард является двукратным чемпионом Франции, а также становился чемпионом мира и Европы в составе французской сборной.

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