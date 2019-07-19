Людям навязывают: известный украинский боксер сделал громкое заявление по Донбассу и Крыму

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик сделал громкое заявление по поводу агрессии России против Украины.

По словам боксера, война - это бизнес, а главы государств прекрасно общались и общаются друг с другом.

"Даже если это священная война по религиозным мотивам, то все равно верхушка преследует свои материальные интересы. Это может быть власть, полезные ископаемые и все остальное. Не бывает войны просто так, когда просто решили повоевать. Может, когда-то и было, за женщин, еще за кого-то.

Но сегодня это все бизнес. Устроили войну компании, производящие технику, зарабатывают на военной технике. Никто же не воюет, просто потому, что кто-то кого-то оскорбил. Воюют потому, что там есть нефть, какие-то стратегические территории, интересы", - отметил он.

По его словам, ссора между странами навязана людям, чтобы отвлекать их от основных проблем.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский боксер Василий Ломаченко продемонстрировал навыки дрифта на автодроме "Чайка" в пригороде Киева.