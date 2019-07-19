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Украина - Россия: онлайн видео трансляция финала чемпионата мира среди паралимпийцев

пятница, 19 июля 2019, 00:05
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19 июля состоится финальный поединок чемпионата мира среди паралимпийцев между сборными Украины и России. Встреча пройдет в испанской Севилье.

Смотрите на "Апострофе" финал чемпионата мира Украина - Россия.

Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

Сборная Украины на чемпионате мира-2019 одержала пять побед в пяти матчах с разницей мячей 27:0. Украинцы обыграли Австралию (7:0), Испанию (10:0), Аргентину (2:0) на групповом этапе, а также Нидерланды (5:0) и Бразилию (3:0) в серии плей-офф.

Ранее "Апостроф" публиковал полное видео полуфинального матча Украина - Бразилия.

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