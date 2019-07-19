В команде Усика назвали возможную дату дебюта в супертяжелом весе

Эдди Хирн, со-промоутер украинского боксера Александра Усика, заявил, что его подопечный может дебютировать в супертяжелом весе 14 сентября в бою с камерунцем Карлосом Такамом.

Слова Хирна приводит Boxing Social.

Бой Усика с Такамом может пройти в андеркарте основного поединка дня, в котором Геннадий Головкин в битве за пояс IBF в среднем весе встретится с Хайме Мунгией или украинцем Сергеем Деревянченко. В этот же день также может пройти бой за статус претендента на пояс WBC в легком весе между американцем Девином Хэйни и россиянином Зауром Абдуллаевым.

"Я бы хотел поработать с Головкиным на эту дату. Вероятно с Александром Усиком и Девином Хэйни. Это будет большое событие", - сказал Хирн.

32-летний Усик в своей карьере провел 16 боев и одержал 16 побед (12 - нокаутом). Ранее украинец являлся абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Затем Усик отказался от своих титулов из-за перехода в супертяжелый вес.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик побывал в оккупированном Крыму.