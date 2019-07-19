Звезда сборной Украины по баскетболу женился на сербской красотке: опубликованы яркие фото

Украинский баскетболист Артем Пустовой женился на сербской волейболистке Мине Томич.

Об этом сообщает "Трибуна".

27-летний Пустовой выступал за "Химик" (Южный) с 2009 по 2015 годы, а Томич играла за волейбольный "Химик". Именно в этот период познакомились 216-сантиметровый Пустовой и Томич с ростом 191 см.

В минувшем сезоне Томич выступала за итальянский клуб, но летом завершила карьеру и переехала к украинцу.

Пустовой выступает за испанскую "Барселону". Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2021 года. С 2013 года баскетболист вызывается в сборную Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что баскетбольная сборная Украины повторила исторический успех на Универсиаде.