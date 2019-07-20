Бой с Ломаченко близок: американец эффектно победил японца (видео)

Американский боксер Теофимо Лопес, который прославился своими оскорблениями в адрес украинского чемпиона Василия Ломаченко, одержал победу над японцем Масайоши Накатани.

Бой продлился все 12 раундов. По их итогам американец одержал уверенную победу, все судьи единогласно отдали ему победу - 118:110, 118:110, 119:109.

Таким образом, Лопес, ранее не раз заявлявший, что его главной целью является бой с Ломаченко, стал официальным претендентом на пояс IBF в легком весе, которым владеет ганец Ричард Комми.

Отметим, что Накатани потерпел первое поражение в 19 боях на профессиональном ринге. Лопес выиграл 14 из 14 поединков. В 12 он побеждал нокаутом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что россиянин потерял сознание после проигранного боя, ему нужна срочная операция.