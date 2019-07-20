Россиянин потерял сознание после проигранного боя, ему нужна срочная операция: видео

Тяжелыми последствиями завершился бой за звание обязательного претендента на пояс IBF в суперлегком весе против пуэрториканца Сабриеля Матиаса для россиянина Максима Дадашева.

В 11 раунде российский боксер пропустил мощный удар от противника, но смог устоять на ногах. Матиас попытался его добить, но не смог. Однако тренер Дадашева Джеймс Макгирт не выпустил своего подопечного на финальный раунд.

Как оказалось, решение наставника оказалось на 100% верным. Когда россиянин покидал ринг, он неожиданно потерял сознание. Его тут же доставили в больницу, где был поставлен диагноз - серьезная травма мозга. Боксер нуждается в срочной операции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в команде Усика назвали возможную дату дебюта в супертяжелом весе.