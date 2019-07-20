Дикое видео из чемпионата России: две команды устроили массовую драку

Неимоверным скандалом завершился матч чемпионата России по пляжному регби.

Об этом сообщает "Чемпионат".

Встреча между московской командой "Слава" и сборной Дагестана завершилась массовой дракой. Конфликт разгорелся при счете 5:5 после того, как один из игроков дагестанской команды кинул песком в глаза оппоненту. После этого команды начали выяснять отношения посредством массовой драки.

После того, как конфликт утих, судьи приняли решение остановить матч. Судьба встречи пока остается неопределенной.

Отметим, что всего участие в соревнованиях принимают 19 команд. Победитель чемпионата России станет известен 21 июля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинка Харлан победила россиянку в невероятном финале чемпионата мира.