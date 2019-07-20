Украинка Харлан победила россиянку в невероятном финале чемпионата мира: видео

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан одержала победу над россиянкой Софьей Великой в финале чемпионата мира в соревнованиях саблисток.

В главной встрече турнира, который проходит в Будапеште, наша титулованная соотечественница обыграла принципиальную соперницу со счетом 15:14. Всю дистанцию Харлан вела в счете, изредка позволяя сопернице ее догнать. Однако под занавес схватки Великой удалось впервые выйти вперед - 14:13. Тем не менее, наша спортсменка смогла собраться в ответственный момент и дожать россиянку.

Для Харлан победа в Будапеште стала четвертой на чемпионатах мира в индивидуальных дисциплинах.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина уступила России в принципиальном финале чемпионата мира.