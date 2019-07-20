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Команда Зинченко проиграла в финале престижного турнира: видео

суббота, 20 июля 2019, 20:08
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20 июля, в финале турнира Asia Trophy by Premier League "Манчестер Сити" уступил "Вулверхэмптону".

За 90 минут основного времени команды не смогли забить ни одного мяча. В первом тайме отличиться могли "горожане", однако Рахим Стерлинг не реализовал 11-метровый удар. В итоге победителя пришлось определять в серии послематчевых пенальти, где удачливее оказались игроки "Вулверхэмптона".

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отыграл в матче 62 минуты, после чего он был заменен на Анхелиньо.

"Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити" - 0:0 (по пенальти - 3:2)

Серия пенальти: Коуди - 0:0, Гюндоган - 0:0, Беннетт - 1:0, Д. Силва - 1:0, Килман - 1:0, Данилу - 1:1, Перри - 2:1, А. Гарсия - 2:2, Винагре - 3:2, Нмеча - 3:2.

"Вулверхэмптон": Патрисиу, Беннет, Коуди, Боли (Килман, 79), Траоре (Сандерсон, 63), Дендонкер (Хонг Ван, 80), Невиш (Тэйлор, 79), Моутиньо (Кандл, 79), Хонни (Винагре, 63), Жота (Перри, 63), Гиббс-Уайт (Эннис, 63).

Манчестер Сити: Браво, Данилу, Стоунз (Гюндоган, 46), Ляпорт (Харвуд-Беллис, 62), Зинченко (Анхелиньо, 62), Бернарб (Уокер, 46), Родри (А. Гарсия, 62), Де Брюйне (Б. Силва, 46), Поведа (Найт, 74), Стерлинг (Д. Силва, 46), Сане (Нмеча, 62).

Ранее "Апостроф" сообщал, что легенда английского футбола забил очередной красивый гол.

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