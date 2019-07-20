Украина уступила России в принципиальном финале чемпионата мира

Сборная Украины по футболу среди игроков с нарушениями опорно-двигательного аппарата уступила в финале чемпионата мира, который проходил в Севилье, национальной команде России со счетом 1:3.

Таким образом, наша команда заняла второе место на турнире. Бронзовыми призерами стали бразильцы, которые в матче за третье место разгромили Англию со счетом 4:1.

Напомним, в полуфинале турнира наши соотечественники уверенно обыграли бразильцев - 3:0.

Сборная Украины является пятикратным чемпионом мира среди игроков с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Наша команда неизменно входит в тройку лучших коллективов планеты на протяжении последних десяти планетарных форумов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что УЕФА запретил украинскому клубу проводить матчи на своем стадионе.