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УЕФА запретил украинскому клубу проводить матчи на своем стадионе: названа причина

пятница, 19 июля 2019, 17:25
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УЕФА не разрешил "Александрии" проводить домашние еврокубковые матчи на александрийском стадионе "Ника".

Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.

Причиной является инфраструктура города, которая не соответствует требованиям УЕФА. Проблема в том, что Александрия находится слишком далеко от аэропортов Кривого Рога, Днепра и Киева. Кроме того, единственный четырехзвездочный отель находится от стадиона более, чем в трех часах езды на автобусе. При этом городские отели не отвечают требованиям по размерам и качеству для размещения должностных лиц УЕФА, партнеров и болельщиков.

В ближайшее время руководству "Александрии" придется выбрать другой стадион для проведения домашних матчей.

Украинский клуб в новом сезоне будет выступать в групповом раунде Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии турнира состоится 30 августа в Монако.

Ранее "Апостроф" сообщал, кто станет соперником "Зари" в Лиге Европы.

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