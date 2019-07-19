УЕФА запретил украинскому клубу проводить матчи на своем стадионе: названа причина

УЕФА не разрешил "Александрии" проводить домашние еврокубковые матчи на александрийском стадионе "Ника".

Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.

Причиной является инфраструктура города, которая не соответствует требованиям УЕФА. Проблема в том, что Александрия находится слишком далеко от аэропортов Кривого Рога, Днепра и Киева. Кроме того, единственный четырехзвездочный отель находится от стадиона более, чем в трех часах езды на автобусе. При этом городские отели не отвечают требованиям по размерам и качеству для размещения должностных лиц УЕФА, партнеров и болельщиков.

В ближайшее время руководству "Александрии" придется выбрать другой стадион для проведения домашних матчей.

Украинский клуб в новом сезоне будет выступать в групповом раунде Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии турнира состоится 30 августа в Монако.

Ранее "Апостроф" сообщал, кто станет соперником "Зари" в Лиге Европы.