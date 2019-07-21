Английские топ-клубы хотят купить одного из лидеров "Динамо"

Английские клубы проявляют интерес к полузащитнику киевского "Динамо" Николаю Шапаренко.

Об этом сообщает Сaughtoffside.

По сведениям источника, футболист попал в сферу интересов "Арсенала", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Вест Хэм Юнайтед". Впрочем, в случае покупки хавбек будет отдан в аренду, так как у него нет разрешения на работу в Англии.

20-летний Шапаренко является уроженцем Донецкой области. В детстве занимался футболом в школах "Ильичевца" и "Динамо". Всего в составе киевского клуба он провел 54 матча во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. В 2018 году хавбек в возрасте 19 лет дебютировал за сборную Украины в товарищеском матче против Марокко (0:0). На сегодняшний день в его активе четыре матча за главную команду страны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" неожиданно избавилось от перспективного форварда.