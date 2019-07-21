RU  UA  EN

воскресенье, 21 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.75
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 июля

20:10
У Зеленского сделали интересное заявление о коалиции
20:05
Английские топ-клубы хотят купить одного из лидеров "Динамо"
20:00
Результаты экзит-пола: кто проходит в новую Раду
19:41
Как бойцы ВСУ голосовали на выборах в Раду: видео с Донбасса
19:26
В Киеве устроили телефонную провокацию на одном из округов
19:20
Красиво и без людей: в сети на фото показали "разгар" сезона в Крыму
18:56
В России резко отреагировали на смерть президента Туркменистана
18:38
Канапе с салом и "терки" со СМИ: что происходит в штабе Порошенко, фото
18:32
Учись, Бабченко: сеть взорвало видео со "смертельным" припадком на выборах в Киеве
18:05
Вакарчук озвучил планы "Голоса" в случае непопадания в Раду
18:00
"Динамо" опозорилось в матче с дебютантом чемпионата Украины
17:56
Жара отступает: синоптик предупредила о погодных проделках
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Английские топ-клубы хотят купить одного из лидеров "Динамо"

воскресенье, 21 июля 2019, 20:05
переглянути новину українською

Английские клубы проявляют интерес к полузащитнику киевского "Динамо" Николаю Шапаренко.

Об этом сообщает Сaughtoffside.

По сведениям источника, футболист попал в сферу интересов "Арсенала", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Вест Хэм Юнайтед". Впрочем, в случае покупки хавбек будет отдан в аренду, так как у него нет разрешения на работу в Англии.

20-летний Шапаренко является уроженцем Донецкой области. В детстве занимался футболом в школах "Ильичевца" и "Динамо". Всего в составе киевского клуба он провел 54 матча во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. В 2018 году хавбек в возрасте 19 лет дебютировал за сборную Украины в товарищеском матче против Марокко (0:0). На сегодняшний день в его активе четыре матча за главную команду страны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" неожиданно избавилось от перспективного форварда.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочоередных выборах в верховную раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Снигур - Ноэль - 6-4, 6-4: хроника победного для Украины финала Уимблдона

Свитолина - Халеп - 1-6, 3-6: хроника полуфинального матча Уимблдона

Бразилия - Перу - 3:1 Хроника финала Кубка Америки, видео голов

Башенко не имеет права меня выгонять, я его не боюсь - чемпионка Анна Соловей о скандале с президентом ФВУ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: