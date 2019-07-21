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"Динамо" опозорилось в матче с дебютантом чемпионата Украины

воскресенье, 21 июля 2019, 18:00
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Киевское "Динамо" в товарищеском матче потерпело поражение от "Колоса" из Ковалевки со счетом 1:3.

"Динамо" пропустило гол в начале второго тайма, отличился Гаврыш, но довольно быстро отыгралось усилиями Беседина. Впрочем, вскоре "Колос" вновь вышел вперед благодаря голу Нехтия. В концовке встречи третий гол в ворота киевлян провел Черноморец.

Напомним, что "Колос" по итогам прошлого сезона впервые в своей истории завоевал путевку в Премьер-лигу. В оправдание "Динамо" можно отметить тот факт, что клуб провел второй товарищеский матч за день.

"Динамо" – "Колос" – 1:3 (0:0)

Голы: Беседин (58) - Гаврыш (55, пен), Нехтий (75), Черноморец (90+2)

"Динамо": Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Сидорчук, Буяльский, Шепелев, де Пена, Караваев, Беседин.

На замену выходили: Бущан, Попов, Шабанов, Гармаш, Цитаишвили, Вербич, Кадири, Русин.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" бесславно сыграло с представителем Первой лиги.

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