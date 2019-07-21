"Динамо" бесславно сыграло с представителем Первой лиги: видео

В воскресенье, 21 июля, киевское "Динамо" сыграло вничью в товарищеском матче с представителем Первой лиги "Оболонь-Бровар".

Вице-чемпион Украины достаточно быстро повел в счете. Уже на 11-й минуте Георгий Цитаишвили вывел "Динамо" вперед. Однако развить преимущество подопечные Александра Хацкевича не смогли. Более того, на 82-й минуте Денис Островский счет сравнял. В итоге матч так и завершился со счетом 1:1.

"Динамо" - "Оболонь-Бровар" - 1:1

Голы: Цитаишвили (11) - Островский (82).

"Динамо" (стартовый состав): Кучерук, Кравченко, Попов, Шабанов, Сидклей, Гармаш, Пиварич, Кадири, Шапаренко, Цитаишвили, Русин.

На замену выходили: Белошевский, Шулянский, Хондак, Скорко, Сухоручко, Сирота, Петрусенко, Нещерет.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Милевский забил невероятно классный гол.