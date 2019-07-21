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Супергол Кейна принес "Тоттенхэму" победу над "Ювентусом" в Кубке чемпионов: видеообзор

воскресенье, 21 июля 2019, 16:53
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В матче 1-го тура международного Кубка чемпионов лондонский "Тотттенхэм" обыграл туринский "Ювентус" со счетом 3:2.

Победу английскому клуб принес нападающий Харри Кейн, который забил гол ударом с центра поля на 93-й минуте. Также в ходе матча отличились Эрик Ламела и Лукас Моура у "Тоттенхэма", а также Гонсало Игуаин и Криштиану Роналду у "Ювентуса".

Во 2-м туре "Тоттенхэм" сыграет с "Манчестер Юнайтед" (25 июля), а "Ювентус" встретится с "Интером" (24 июля).

"Ювентус" Италия – "Тоттенхэм" Англия - 2:3 (0:1)

Голы: Игуаин (56), Роналду (60) - Ламела (30), Лукас Моура (65), Кейн (90+3)

"Ювентус": Буффон (Шченсны, 46), Ругани (Демирал, 46), Де Шильо, Бонуччи (де Лигт, 63), Жоау Канселу, Матюиди (Кастанос, 76), Джан (Рабьо, 46), Пьянич (Мураторе, 76), Бернардески, Манджукич (Игуаин, 46), Роналду (Матеус Перейра, 63).

"Тоттенхэм": Гассанига, Танганга (Вертонген, 46), Уокер-Питерс (Марш, 71), Алдервейрелд (Фойт, 46), Скипп (Боуден, 90), Георгиу (Уайт, 71), Алли (Сиссоко, 46), Ламела (Ндомбеле, 63), Уинкс (Роулз, 63), Пэрротт (Кейн, 46), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 46).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Бавария" уверенно обыграла "Реал" в матче международного кубка чемпионов.

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