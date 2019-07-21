"Бавария" уверенно обыграла "Реал" в матче кубка чемпионов: видео

"Бавария" обыграла "Реал" в матче Международного кубка чемпионов, который состоялся в Хьюстоне.

Мюнхенский клуб добыл достаточно уверенную победу. Забитыми мячами в составе чемпиона Гемании отличились Корентен Толиссо, Роберт Левандовски и Серж Гнабри. "Реал" ушел от разгромного поражения только на 84-й минуте. Автором забитого мяча в составе мадридской команды стал Родриго.

"Бавария" - "Реал" - 3:1

Голы: Толиссо, 15, Левандовски, 67, Гнабри, 69 – Родриго, 84.

"Бавария": Нойер (Ульрайх, 46), Киммих, Боатенг, Мартинес (Зюле, 46), Алаба (Цайзер, 73; Хоффманн, 83), Алькантара (Горетцка, 59), Арп (Гнабри, 46), Толиссо (Сингх, 72), Санчеш (Павар, 46), Коман (Дэвис, 59), Мюллер (Левандовски, 46).

Реал Мадрид: Куртуа (Навас, 46), Карвахаль (Хави, 46), Варан (Адри, 46), Рамос (Начо, 46), Марсело (Менди, 46), Иско (Родриго, 46), Кроос (Кубо, 46), Модрич (Сеоане, 46), Асенсио (Васкес, 46), Бензема (Йович, 46), Азар (Винисиус, 46).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" бесславно сыграло с представителем Первой лиги.