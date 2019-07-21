Три топ-соперника: Усик назвал громкие планы на 2020-й год

Украинский боксер Александр Усик рассказал, что в следующем году он намерен провести бои с лучшими боксерами мира в супертяжелом весе.

Об этом Усик заявил в интервью YouTube-каналу iFl TV.

"Я просто хочу драться, что я буду их всех называть. Мне без разницы, с кем драться. В следующем году я хочу встретиться с Энтони Джошуа, Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером", - сказал Усик.

Слова Усика удивили журналиста, который назвал его планы "оптимистичными".

"Вы знаете, это будет большой сюрприз, если все эти бойцы выйдут против Усика в один вечер бокса. Это будет экстраординарно", - сказал менеджер украинца Эгис Климас.

Напомним, что 32-летний Усик ранее являлся абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, но затем отказался от своих титулов ради выступлений в супертяжелой весовой категории.

В супертяжах Усик, скорее всего, дебютирует в бою с камерунцем Карлосом Такамом.

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