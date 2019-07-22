RU  UA  EN

вторник, 23 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

23 июля

00:20
В курортной Кирилловке началось нашествие медуз: опубликовано видео
00:15
ЦИК подсчитала более 88% голосов: онлайн трансляция (обновляется)
00:14
Заработает ли ВКонтакте в Украине: в СНБО дали ответ

22 июля

23:46
Амнистия для боевиков на Донбассе: у Зеленского озвучили позицию
23:15
ЦИК выявил победителя на скандальном округе Дубневича-Васильченко
22:59
В России 189 детей оказались в огненной ловушке: есть погибший
22:29
Как жить с Россией: Вакарчук предложил Раде принять интересный закон
21:55
Стало известно, прошли ли в Раду скандальные братья Добкины
21:54
Легендарный футболист проломил череп сопернику: видео
21:34
В "Оппозиционной платформе" заявили о попытке сорвать подсчет голосов на Донбассе
21:07
В России зверски убили активистку, выступавшую за свободу украинских узников Кремля
20:42
Эксперт заявил об открытии уголовного дела против сотрудников РВС Банка Демчака
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Легендарный футболист проломил череп сопернику: видео

понедельник, 22 июля 2019, 21:54
переглянути новину українською

Форвард "Лос-Анджлес Гэлакси" Златан Ибрагимович нанес жуткую травму игроку "Лос-Анджелесу" Мохамеду Муниру в матче чемпионата MLS.

Об этом сообщает Sport Bible.

Согласно информации источника, во время дерби Лос-Анджелеса 37-летний швед в одном из единоборств ударил Мунира локтем в лицо. Ливиец из-за полученного повреждения так и не смог завершить игру. После матча футболист отправился в больницу, где ему был поставлен диагноз перелом скулы. На сделанном рентгеновском снимке игрока отчетливо виден проломленный участок лица Мунира. Теперь защитнику "Лос-Анджелеса" предстоит операция.

Ранее "Апостроф" сообщал, что топ-футболист из Англии готов признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Снигур - Ноэль - 6-4, 6-4: хроника победного для Украины финала Уимблдона

Свитолина - Халеп - 1-6, 3-6: хроника полуфинального матча Уимблдона

Бразилия - Перу - 3:1 Хроника финала Кубка Америки, видео голов

Башенко не имеет права меня выгонять, я его не боюсь - чемпионка Анна Соловей о скандале с президентом ФВУ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: