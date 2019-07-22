Легендарный футболист проломил череп сопернику: видео

Форвард "Лос-Анджлес Гэлакси" Златан Ибрагимович нанес жуткую травму игроку "Лос-Анджелесу" Мохамеду Муниру в матче чемпионата MLS.

Об этом сообщает Sport Bible.

Согласно информации источника, во время дерби Лос-Анджелеса 37-летний швед в одном из единоборств ударил Мунира локтем в лицо. Ливиец из-за полученного повреждения так и не смог завершить игру. После матча футболист отправился в больницу, где ему был поставлен диагноз перелом скулы. На сделанном рентгеновском снимке игрока отчетливо виден проломленный участок лица Мунира. Теперь защитнику "Лос-Анджелеса" предстоит операция.

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