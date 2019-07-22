Топ-футболист из Англии готов признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации

Один из топовых футболистов английской Премьер-Лиги (АПЛ) готов признаться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Об этом сообщает The Sun.

Так, источник, близкий к ситуации, рассказал: "Ему очень важно открыться. Клуб выразил игроку поддержку, однако боится негативной реакции со стороны фанатов. В идеале они хотят, чтобы первым каминг-аут совершил другой футболист, чтобы не оказаться в центре внимания".

Имя игрока и название его клуба не называются, однако сообщается, что это один из лучших футболистов высшего английского дивизиона.

Отметим, что на сегодняшний день в АПЛ не было зафиксировано случаев признания футболистами в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ранее "Апостроф" сообщал, что английские топ-клубы хотят купить одного из лидеров "Динамо".