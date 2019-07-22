Ломаченко и Усик придумали новый вид спорта: опубликовано видео

Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик придумали новый вид спорта, объединив футбол и бокс.

Видео с тренировки украинцев опубликовало сообщество Luckypunch.net в Facebook со ссылкой на промоутера Усика Александра Красюка.

Футбольные фристайлеры набрасывали мяч, а Ломаченко и Усик били по нему кулаками, стремясь попасть в верхние углы ворот.

31-летний Ломаченко в данный момент является чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе. 31 августа украинец проведет чемпионский бой за вакантный пояс по версии IBF с британцем Люком Кэмпбеллом. На данный момент Ломаченко провел 14 боев в профессиональном боксе, одержал 13 побед и потерпел одно поражение. На счету 31-летнего Кэмпбелла 20 побед при двух поражениях.

32-летний Усик готовится к дебюту в супертяжелом весе. Ранее он был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, но отказался от своих титулов ради перехода в новую весовую категорию. Ближайшим соперником украинца, скорее всего, станет камерунец Карлос Такам.

Ранее "Апостроф" сообщал о планах Усика на следующий год.