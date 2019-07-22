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Лучший клуб Европы сенсационно проиграл испанской команде: видеообзор

понедельник, 22 июля 2019, 10:20
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Английский "Ливерпуль" в товарищеском матче проиграл испанской "Севилье" со счетом 1:2. Встреча состоялась в Бостоне на стадионе "Фенуэй Парк".

На 37-й минуте испанцы открыли счет благодаря голу Нолито. Форвард получил пас в штрафной и в одно касание блестяще пробил в угол ворот. Англичане отыгрались перед самым свистком на перерыв. После подачи с углового мяч отскочил к Ориги, который ударом с близкого расстояния переправил мяч в сетку.

На 76-й минуте "Севилья" осталась в меньшинстве из-за удаления Ньяньона. Несмотря на это испанцы добились победы. В концовке встречи Посо вышел на один на один с вратарем и хладнокровно использовал свой момент.

Напомним, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов. "Севилья" вылетела на стадии 1/8 финала Лиги Европы.

"Ливерпуль" Англия – "Севилья" Испания - 1:2 (1:1)

Голы: Ориги (44) - Нолито (37), Посо (90)

"Ливерпуль": Лонерган (Миньоле, 46), Робертсон (Льюис, 46), ван Дейк (Ловрен, 46), Александер-Арнолд (Гомес, 46), Филлипс (Брюстер, 46), Хендерсон (Милнер, 46), Окслейд-Чемберлен (Джонс, 46), Уилсон (Кент, 46), Вейналдум (Фабиньо, 46), Вудберн (Хувер, 46), Ориги (Ларуси, 46; Данкан, 80).

"Севилья": Рико (Вацлик, 46), Каррису (Кьер, 46; Вебер, 74), Регилон (Эскудеро, 46), Диего Карлос (Кунде, 46), Навас (Коршья, 46), Окампос (Бен-Йеддер, 60), Фернандо (Оливер Торрес, 46), Банега (Васкес, 46), Жордан (Ньяньон, 60), Нолито (Мунир, 46), де Йонг (Дабур, 46; Посо, 82).

Удаление: Ньяньон (76).

Ранее "Апостроф" сообщал, что супергол Кейна принес "Тоттенхэму" победу над "Ювентусом" в Кубке чемпионов.

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