Результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20. Таким образом, определились все пары соперников 3-го раунда и сложились следующие пары:

Путь чемпионов

ЧФР (Румыния)/"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Селтик" (Шотландия)/"Нымме Калью" (Эстония)

АПОЭЛ (Кипр)/"Сутьеска" (Черногория) - "Дандолк" (Ирландия)/"Карабах" (Азербайджан)

ПАОК (Греция) - Аякс (Нидерланды)

"Динамо" (Загреб, Хорватия)/"Сабуртало" (Грузия) - "Валлетта" (Мальта)/"Ференцварош" (Венгрия)

"Марибор" (Словения)/АИК (Швеция) - БАТЭ (Беларусь)/"Русенборг" (Норвегия)

"Црвена Звезда" (Сербия)/ХИК (Финляндия) - "Копенгаген" (Дания)/ТНС (Уэльс)

Путь представителей лиг

"Истанбул" (Турция) - "Виктория Пльзень" (Чехия)/"Олимпиакос" (Греция)

"Краснодар" (Россия) - "Порту" (Португалия)

"Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" (Киев, Украина)

ПСВ (Нидерланды)/"Базель" (Швейцария) - ЛАСК (Австрия)

Первые матчи состоятся 6/7 августа, а ответные - 13-го.

Ранее "Апостроф" сообщал все результаты ответных матчей 2-го квалификационного раунда.