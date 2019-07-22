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Сборная Украины узнала соперников по отбору на Евробаскет-2021

понедельник, 22 июля 2019, 15:50
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Стали известны соперники мужской и женской сборных Украины в отборочном турнире чемпионата Европы-2021 по баскетболу.

Мужчины попали в группу F и сыграют с действующим чемпионом Европы Словенией, а также Венгрией и Австрией. Матчи состоятся 17-25 февраля 2020 года, 23 ноября – 1 декабря 2020 года и 15-23 февраля 2021 года. В финальный турнир выйдут три команды из группы.

Мужской Евробаскет-2021 пройдет в Германии, Италии, Грузии и Чехии.

Женская сборная будет выступать в группе G и встретится с Бельгией, Португалией и Финляндией. Матчи также будут проходить в три игровых окна: 10-18 ноября 2019 года, 8-16 ноября 2020-го и 31 января-8 февраля 2021-го. Женский Евробаскет-2021 состоится во Франции и Испании.

Ранее "Апостроф" сообщал, что баскетбольная сборная Украины повторила исторический успех на Универсиаде.

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