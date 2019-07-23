Американская прокуратура вынесла вердикт по делу об обвинении Роналду в изнасиловании

В прокуратуре округа Кларк американского штата Невада приняли решение не привлекать к уголовной ответственности португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

Об этом сообщает ВВС.

"Следствие пришло к выводу, что обвинения против Роналду являются бездоказательными. Поэтому все обвинения сняты", - говорится в заявлении прокуратуры.

Летом 2009 года Роналду побывал в Лас-Вегасе и в одном из ночных клубов познакомился с Майоргой. Ночью они поехали в гостиницу, где у них был секс. На следующее утро Майорга подала в полицию заявление об изнасиловании, не назвав имени мужчины. Через год она якобы заключила мировое соглашение с Роналду за 375 тысяч долларов.

34-летний Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. Ранее он играл за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и "Реал". Форвард является пятикратным обладателем "Золотого мяча", 5-кратным победителем Лиги чемпионов, а также чемпионом Европы-2016.

Ранее "Апостроф" сообщал, что английская модель назвала Роналду психопатом.