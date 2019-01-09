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Он психопат: английская модель выступила с сенсационным заявлением о звезде мирового футбола
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Он психопат: английская модель выступила с сенсационным заявлением о звезде мирового футбола

среда, 09 января 2019, 16:37

Бывшая девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, английская модель Жасмин Леннард выступила с сенсационным заявлением про португальца и поддержала американку Кэтрин Майоргу, которая обвиняет футболиста в изнасиловании.

В Twitter Леннард рассказала об угрозах со стороны Роналду, заявила, что у нее есть все доказательства, а также обратилась к команде юристов Майорги, заявив, что может помочь им в деле против футболиста.

"Никто не имеет ни малейшего представления, кто такой Криштиану. Но если у людей было хоть какое-то представление о нем, они бы испугались. Я больше не буду сидеть, сложа руки, и смотреть, как он врет в своей высокомерной бесчувственной манере. Роналду думает, что ему это сойдет с рук. Не в этот раз.

У меня были отношения с ним, а в течение последних полутора лет мы общались почти ежедневно, и у меня есть сообщения и записи, которые будут важны для следствия, а также продемонстрируют, что он нездоров. Криштиану признавался, что имеет серьезные проблемы с психическим здоровьем. Вся его жизнь - это ложь, а сам он чертов психопат. У меня сотни сообщений о том, что он принимает, о том, как он психологически запугивает мать своих детей, сообщения о всех случаях, когда он изменял ей", - написала Леннард.

Модель сообщила, что Роналду угрожал ей, когда они были вместе

"Он говорил мне, если я встречусь с кем-то еще или если я выйду из дома, то меня похитят, мое тело порежут, положат в сумку и выбросят в реку. Да, у меня есть доказательства всего, что я говорю. Он психопат. Присылал мне высокомерные сообщения, где говорил, что все сойдет ему с рук, потому что мир обожает его. К счастью, я умная девушка и сохранила множество доказательств", - добавила Леннард.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что модель совершила пикантный поступок ради нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

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Раздел: Спорт Тема: Футбол
Теги: Роналду

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