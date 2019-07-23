Чемпион Англии нашел в Аргентине нового Месси: видео

"Манчестер Сити" проявляет интерес к нападающему "Велес Сарсфилд" Тьяго Альмаде.

Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, английский клуб хочет купить форварда, которого называют "новым Лионелем Месси", в летнее трансферное окно. На приобретении игрока настаивает лично главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. В данный момент клубы ведут переговоры по трансферу.

18-летний Альмада является воспитанником "Велес Сарсфилд". Всего за клуб он провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Сыграл семь матчей за молодежную сборную Аргентины U20 и забил один гол.

В прошлом сезоне "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии, а также выиграл Суперкубок Англии, Кубок страны и Кубок английской лиги.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Сити" проиграл в финале престижного турнира.