RU  UA  EN

вторник, 23 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

23 июля

19:18
Начался апокалипсис: в Крыму посреди лета выпал снег, появились фото
19:10
​МВФ сделал неутешительный прогноз роста мирового ВВП в 2019 году
19:01
Под Днепром взорвалась маршрутка: сеть ужаснули фото
18:50
Хорошая "партия": источник рассказал о хитрой игре Коломойского с назначением премьера
18:35
Россия внезапно упростила предоставление вида на жительство украинцам
18:16
В Днепре разгорелся скандал из-за унижения бойца АТО в маршрутке: фото
18:15
Готовилось вторжение НАТО: пропагандисты выдали новый фейк о крушении МН17 на Донбассе
18:09
Украинская теннисистка сотворила громкую сенсацию на берегу Балтийского моря
18:08
​В Украине снизится цена на газ: сколько придется платить в августе
18:05
Чемпион Англии нашел в Аргентине нового Месси: видео
18:04
Умер российский боксер, которого жестоко избили в предчемпионском бою
17:58
ЦИК подсчитала более 97% голосов: онлайн трансляция (обновляется)
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Чемпион Англии нашел в Аргентине нового Месси: видео

вторник, 23 июля 2019, 18:05
переглянути новину українською

анчестер Сити" проявляет интерес к нападающему "Велес Сарсфилд" Тьяго Альмаде.

Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, английский клуб хочет купить форварда, которого называют "новым Лионелем Месси", в летнее трансферное окно. На приобретении игрока настаивает лично главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. В данный момент клубы ведут переговоры по трансферу.

18-летний Альмада является воспитанником "Велес Сарсфилд". Всего за клуб он провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Сыграл семь матчей за молодежную сборную Аргентины U20 и забил один гол.

В прошлом сезоне "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии, а также выиграл Суперкубок Англии, Кубок страны и Кубок английской лиги.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Сити" проиграл в финале престижного турнира.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шахтер - Динамо: онлайн трансляция матча за Суперкубок Украины

Снигур - Ноэль - 6-4, 6-4: хроника победного для Украины финала Уимблдона

Свитолина - Халеп - 1-6, 3-6: хроника полуфинального матча Уимблдона

Бразилия - Перу - 3:1 Хроника финала Кубка Америки, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: