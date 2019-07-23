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Шанс всей жизни: украинец может сразиться с самым богатым боксером мира

вторник, 23 июля 2019, 19:52
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Украинский боксер Сергей Деревянченко, выступающий в среднем весе, может встретиться с чемпионом мира по версиям WBA, WBC и IBF Саулем Альваресом из Мексики.

Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, Альварес хотел избежать встречи с украинцем. Однако IBF пригрозила лишить мексиканца титула чемпиона по своей версии, если тот откажется от встречи с обязательным претендентом. После этого команда Альвареса начала переговоры с представителями Деревянченко об организации боя. Поединок может состояться уже в конце текущего года.

Деревянченко провел на профессиональном ринге 13 боев, выиграв 12 из них и в одном проиграв. На счету Альвареса - 52 победы при одном поражении и 2 ничьих в 55 боях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что умер российский боксер, которого жестоко избили в предчемпионском бою.

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