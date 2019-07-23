Умер российский боксер, которого жестоко избили в предчемпионском бою

Умер российский боксер Максим Дадашев, который впал в кому после поражения в бою за звание обязательного претендента на пояс IBF в суперлегком весе против пуэрториканца Сабриеля Матиаса.

Об этом сообщает ТАСС.

"Максим скончался. Не выдержало сердце", - сказал член команды Дадашева.

Бой Дадашев - Матиас был остановлен после 11-го раунда командой российского боксера, так как он стал пропускать много ударов и не отвечал на вопросы. Прямо с арены его экстренно госпитализировали в американскую клинику, где у него диагностировали отек мозга. Врачи сделали боксеру операцию по трепанацию черепа. Несмотря на их усилия, сохранить жизнь россиянину не удалось.

28-летний Дадашев за свою карьеру провел 14 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 13 побед и потерпел одно поражение. Россиянин являлся чемпионом по версии североамериканской боксерской федерации.