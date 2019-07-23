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Украинская футбольная команда отказалась от знаменитого тренера-иностранца

вторник, 23 июля 2019, 15:50
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Генеральный директор луганской "Зари" Сергей Рафаилов рассказал, что клуб рассматривал в качестве претендента на пост главного тренера команды шведского специалиста Свена-Ерана Эрикссона, но затем отказался от идеи с приглашением иностранца.

Слова Рафаилова приводит Sportarena.

"Среди тренеров, которых нам предлагали, был даже Свен-Еран Эрикссон. Причем инициатива возглавить "Зарю" исходила от него. У меня был разговор с его агентом, но возник ряд вопросов - языковой, бытовой. Он бы получил в Украине культурный шок, приехав к нам из сытой Европы. Тренер-иностранец для "Зари" - сейчас это неприемлемо", - сказал Рафаилов.

В итоге луганский клуб возглавил украинский специалист Виктор Скрипник, который сменил на этом посту ушедшего в отставку Юрия Вернидуба.

71-летний Эрикссон за свою карьеру тренировал такие известные клубы, как "Бенфика", "Рома", "Лацио" и "Манчестер Сити". Вершиной его карьеры является работа главным тренером сборной Англии, которую он возглавлял с 2001 по 2006 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Заря" и "Мариуполь" узнали соперников в Лиге Европы.

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