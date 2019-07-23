Украинские спортсмены стали чемпионами мира по самбо

Сборная Украины стала чемпионом мира по боевому самбо.

Украинские спортсмены завоевали четыре золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую.

Золото Украине принесли Владислав Парубченко, который выступал в весовой категории до 68 кг, Дмитрий Парубченко (до 74 кг), Ярослав Амосов (до 82 кг) и Владислав Ильин (до 90 кг).

Серебряная награда в активе Сергея Бобыря (до 62 кг), а бронзу завоевал Алексей Кривец (до 57 кг).

Напомним, что на недавно завершившихся Европейских играх в Беларуси украинцы завоевали шесть медалей по самбо: Анастасия Сапсай (золото), Анастасия Новикова, Елена Сайко и Катерина Москалева (серебро), а также Наталья Смаль и Галина Ковальская (бронза).

Ранее "Апостроф" сообщал, что 13-летний украинский спортсмен вызвал фурор на чемпионате мира.