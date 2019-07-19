13-летний украинский спортсмен вызвал фурор на чемпионате мира

13-летний украинский прыгун в воду Алексей Середа вышел в финал взрослого чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

Середа занял восьмое место в предварительном раунде, набрав 446,95 балла. В полуфинале украинец значительно улучшил свой результат и это позволило ему выйти на седьмое место. В итоге Середа набрал 476,30 балла. Финал состоится 20 июля.

В предварительном раунде участвовал еще один украинец 17-летний Олег Сербин, но он с результатом 339,10 балла не сумел пробиться в число 18-ти полуфиналистов.

Несколько дней назад Середа и Сербин на этом же турнире выступали в дуэте и финишировали на четвертом месте, совсем немного не дотянув до бронзовых медалей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская фехтовальщица драматично упустила шанс выйти в финал чемпионата мира.