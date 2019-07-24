В Днепре умер известный украинский спортсмен

Как стало известно "Апострофу", в Днепре в возрасте 36 лет ушел из жизни известный прыгун в воду Юрий Шляхов, который 22 раза становился чемпионом Украины.

Спортсмен скончался при загадочных обстоятельствах. Тело Шляхова обнаружила в квартире его мать.

Шляхов родился в Днепропетровске в 1983 году. Свою первую медаль он завоевал в восьмилетнем возрасте на чемпионате Днепропетровской области среди детей. В 14 лет прыгун стал чемпионом Украины среди взрослых, получив звание мастера спорта.

В составе сборной Украины Шляхов завоевал золотые медали чемпионата Европы и Кубка европейских чемпионов. Также принимал участие в Олимпийских играх 2004 и 2008 года. В 2007 году украинец стал третьим на летней Универсиаде, которая состоялась в Бангкоке.

В 2010 году Шляхов завершил карьеру и стал преподавателем кафедры физического воспитания и спорта Днепропетровского национального университета им. Гончара.