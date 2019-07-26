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В России убили известного спортсмена: подробности трагедии

пятница, 26 июля 2019, 11:35
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Российский хоккеист Никита Воропаев умер из-за травм, полученных в результате драки в кафе.

Об этом сообщают "РИА Новости".

По данным источника, в кафе Воропаев заступился за девушку и у него произошел конфликт с одним из посетителей, который привел к драке. Воропаев получил многочисленные переломы черепа, но не стал обращаться в больницу, а ушел домой. Затем ему стало плохо и он обратился к врачу, но отказался от госпитализации. Через некоторое время хоккеист попал в реанимацию с кровоизлиянием в мозг. Несмотря на усилия врачей, Воропаев ушел из жизни.

Похоронят спортсмена в субботу, 27 июля.

27-летний Воропаев выступал в Ночной хоккейной лиге Тамбовской области.

Ранее "Апостроф" сообщал о смерти российского боксера Максима Дадашева.

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