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В украинском футболе приняли революционное решение

пятница, 26 июля 2019, 16:49
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На сегодняшнем заседании исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола (УАФ) было принято революционное решение.

Об этом сообщает Sport Arena.

Согласно информации источника, на заседании было согласовано, что по итогам сезона-2019/20 из Премьер-Лиги вылетит только команда, которая займет последнее место. Из Первой лиги в дивизион выше поднимутся сразу три лучших коллектива.

Напомним, ранее клубы украинской Премьер-Лиги только со второй попытки поддержали инициативу исполнительного комитета УАФ об увеличении числа участников высшего дивизиона страны с 12 до 14 начиная с сезона-2020/21.

Ранее "Апостроф" сообщал, что клуб с Донбасса увековечил память футболиста, убитого боевиками "ДНР".

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