В украинском футболе приняли революционное решение

На сегодняшнем заседании исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола (УАФ) было принято революционное решение.

Об этом сообщает Sport Arena.

Согласно информации источника, на заседании было согласовано, что по итогам сезона-2019/20 из Премьер-Лиги вылетит только команда, которая займет последнее место. Из Первой лиги в дивизион выше поднимутся сразу три лучших коллектива.

Напомним, ранее клубы украинской Премьер-Лиги только со второй попытки поддержали инициативу исполнительного комитета УАФ об увеличении числа участников высшего дивизиона страны с 12 до 14 начиная с сезона-2020/21.

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