Звезды чемпионата Англии подверглись нападению бандитов: видео

В Лондоне произошло вооруженное нападение на игроков "Арсенала" Месута Озила и Сеада Колашинаца.

Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, футболисты ехали на машине Озила, а двое преступников на скутерах преследовали автомобиль. В какой-то момент бандиты догнали авто и с ножами напали на игроков. Произошедшее ввело в ступор Озила, но Колашинац дал отпор грабителям. Футболист не испугался вооруженных оппонентов и заставил их отступить. Полиция вскоре задержала обоих нападавших.

В "Арсенале" сообщили, что с Озилом и Колашинацем все в порядке. Таким образом, они смогут продолжить подготовку к новому сезону.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Арсенал" проиграл "Реалу" в матче Кубка чемпионов.