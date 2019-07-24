"Реал" победил "Арсенал" в сверхволевом матче кубка чемпионов: видео

Мадридский "Реал" обыграл лондонский "Арсенал" в матче Международного кубка чемпионов.

Игра состоялась в городе Лэндовер (штат Мэриленд, США) и завершилась победой "сливочных" только в серии пенальти. Первый тайм матча остался за лондонским клубом, которому удалось дважды поразить ворота соперника - забивали Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг. Однако после перерыва мадридцы смогли перевести игру в серию пенальти благодаря голам Гарета Бэйла и Марко Асенсио.

Интересно, что матч команды завершали в усеченных составах из-за удалений Начо Фернандеса и Сократиса Папастатопулоса. Также большой потерей для "Реала" стала тяжелая травма Асенсио, который теперь может пропустить весь следующий сезон.

"Реал" - "Арсенал" - 2:2, по пенальти - 3:2

Голы: Ляказетт, 10 (с пен.); Обамеянг, 24; Бэйл, 56; Асенсио, 59.

Серия пенальти: Нелсон - 0:1, Бэйл - 0:1, Джака - 0:1, Иско - 1:1, Сака - 1:2, Варан - 2:2, Монреаль - 2:2, Винисиус - 3:2, Бертон - 3:2.

"Реал": Навас (Куртуа, 46), Карвахаль (Одриосола, 46), Начо, Рамос (Де ла Фуэнте, 65), Менди (Марсело, 46), Васкес (Иско, 46), Модрич (Валенсиано, 65), Кроос (Фильгадо, 65), Азар (Бэйл, 46), Йович (Варан, 16), Бензема (Асенсио, 46 (Винисиус, 65)).

Арсенал: Мартинес, Чамберс, Сократис, Колашинац, Дженкинсон, Уиллок (Монреаль, 46), Джака, Озил (Сака, 74), Мхитарян (Нелсон, 75), Обамеянг (Бертон, 75), Ляказетт (Нкетиа, 74).

Удаления: Начо, 9; Сократис, 40.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший игрок "Динамо", выступавший в России, вернулся в Украину.