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"Атлетико" унизил "Реал" в Кубке чемпионов: видеообзор

суббота, 27 июля 2019, 09:23
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В матче Международного кубка чемпионов "Атлетико" в мадридском дерби разгромил "Реал" со счетом 7:3. Встреча состоялась в американском Ист-Рутерфорде на стадионе "Нью-Мидоулэндс".

Счет уже на 1-й минуте открыл Диего Коста, которому немного помог рикошет. Через несколько минут Фелиш увеличил преимущество "Атлетико", замкнув прострел. Через несколько минут Корреа довел счет до разгромного, а Коста еще до перерыва сделал его унизительным. Во второй половине "матрасники" продолжили издеваться над "Реалом", забив еще два гола. Королевскому клубу удалось лишь сократить разрыв в счете, дважды отличившись в концовке встречи.

"Реал" Мадрид Испания – "Атлетико" Мадрид Испания - 3:7 (0:5)

Голы: Начо (59), Бензема (85, с пенальти), Хави (89) - Диего Коста (1, 28, 45, с пенальти, 51), Фелиш (8), Корреа (19), Витоло (70)

"Реал": Куртуа (Навас, 46), Марсело (Бэйл, 62), Рамос (Хави, 62), Одриосола (Карвахаль, 46), Начо, Иско (Родриго, 62), Кроос, Азар (Адри, 62), Модрич (Кубо, 62), Винисиус Жуниор (Васкес, 46), Йович (Бензема, 30).

"Атлетико": Облак, Савич (Фелипе, 66), Эрмосо (Монтеро, 66), Триппьер (Карлос Исаак, 65), Лоди (Санчес, 66), Сауль (Эррера, 66), Коке (Льоренте, 66), Лемар (Санабрия, 66), Жоау Фелиш (Витоло, 66), Диего Коста, Мората (Корреа, 13; Камельо, 66).

Удаления: Диего Коста (65), Карвахаль (65).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" победил "Арсенал" в матче Международного кубка чемпионов.

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