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Ломаченко оценил свои шансы в гипотетическом поединке с обидчиком Кличко

суббота, 27 июля 2019, 16:45
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Чемпион мира в легком весе украинец Василий Ломаченко выразил мнение, что у него не было бы шансов на победу в гипотетическом поединке против экс-чемпиона мира в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри.

Об этом Ломаченко рассказал в интервью YouTube-каналу William Hill.

"Думаю, я бы продержался против него пять-шесть раундов. Я бы быстро кружил вокруг него и уворачивался бы от ударов. Но после 5-6 раунда я бы устал и остановился. В этот момент он бы в меня попал", - сказал Ломаченко.

31-летний Ломаченко в данный момент является чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе. 31 августа украинец проведет чемпионский бой за вакантный пояс по версии IBF с британцем Люком Кэмпбеллом. На данный момент Ломаченко провел 14 боев в профессиональном боксе, одержал 13 побед и потерпел одно поражение. На счету 31-летнего Кэмпбелла 20 побед при двух поражениях.

30-летний Фьюри является непобедимым боксером, который провел 29 боев, одержал 28 побед при одной ничьей. Ранее он являлся чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO. Главным успехом в карьере британца является победа в бою с легендарным украинским боксером Владимиром Кличко. В ноябре 2015 году Фьюри одержал победу над украинцем единогласным решением судей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко и Усик придумали новый вид спорта.

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