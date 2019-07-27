Шахтер - Динамо: прогноз экспертов на матч за Суперкубок Украины

28 июля в Одессе состоится матч за Суперкубок Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". Прогнозами на исход матча поделились ведущие украинские футбольные эксперты.

ШАХТЕР - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Комментатор MEGOGO Вадим Скичко считает, что у "Динамо" мало шансов побороться с "Шахтером" в чемпионате Украины, но в матче за Суперкубок киевляне могут добиться победы.

"В "Динамо" не все гладко было в контрольных поединках. Впрочем, понравились новички Кадири и Караваев. С другой стороны, у динамовцев не сыграют лидеры Цыганков и Соль. У "Шахтера" одна очень большое изменение - это Луиш Каштру. Неизвестно, как команда будет играть под руководством нового тренера в первых матчах. На длинной дистанции, я уверен, у "Шахтера" будут большие шансы по сравнению с "Динамо". Однако на один матч могут собраться все", - приводит слова Скичко "Рейтинг Букмекеров".

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганик выразил мнение, что основное время матча завершится вничью. Таким образом, обладатель Суперкубка определится в серии пенальти.

"Я уверен, что поединок за Суперкубок Украины будет очень интересным и насыщенным. Я склоняюсь к тому, что этот матч завершится ничьей и все решится в серии пенальти. Так что ждем матч за Суперкубок Украины и очень яркую игру", - сказал Цыганик в интервью "Рейтингу Букмекеров".

Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо надеется, что матч за Суперкубок не будет омрачен некачественным судейством.

"Суперкубок отнимет силы у "Шахтера" и "Динамо", потому что обе команды будут биться за трофей и будут хотеть его выиграть. Мне кажется, в любом случае, и Каштру и Хацкевич выставят на игру сильнейшие составы, потому что на кону трофей нового сезона. Самое главное, чтобы матч не был омрачен некомпетентными решениями судейской бригады, потому что никто никому уступать не будет. Уверен, матч будет интересным", - заявил Сабо в интервью Zbirna.

Известный футбольный менеджер и агент Вячеслав Заховайло считает, что матч между "Шахтером" и "Динамо" будет довольно закрытым и без большого количества голевых моментов.

"Думаю, что в матче с "Шахтером" за Суперкубок Украины "Динамо" еще не будет в оптимальной форме. В принципе, то же могу сказать и про "горняков". Думаю, что "Динамо" будет лучше готово к Суперкубку, чем "Шахтер". В любом случае команда Хацкевича даст бой. Не жду от этой встречи феерии и много голевых ситуаций. Прогнозирую, что в основное время динамовцы не проигрывают", - приводит слова Заховайло "Рейтинг Букмекеров".

Ранее "Апостроф" сообщал, что матч "Шахтер" - "Динамо" обслужит скандальный арбитр из Днепра.