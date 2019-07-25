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Матч "Шахтера" и "Динамо" обслужит скандальный арбитр из Днепра

четверг, 25 июля 2019, 12:08
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Главным арбитром на матч за Суперкубок Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" назначен арбитр из Днепра Виталий Романов.

ШАХТЕР - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Роль ассистентов главного рефери доверена Александру Войтюку (Запорожье) и Владимиру Володину (Херсон). Четвертым арбитром назначен Анатолий Абдула (Харьков).

39-летний Романов в прошлом сезоне работал на двух очных матчах между "Шахтером" и "Динамо". В игре 14-го тура УПЛ "Динамо" уступило "Шахтеру" со счетом 1:2. В 25-м туре команды свою встречу завершили вничью - 0:0. В двух этих матчах он предъявил игрокам 17 желтых и 1 красную карточки, а также назначил 1 пенальти. В 2016 году Романов был отстранен от работы на играх Премьер-Лиги из-за низкой квалификации. Однако уже весной следующего года он вновь стал работать на матчах высшего футбольного дивизиона страны.

ШАХТЕР - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Интересно, что в предстоящем матче впервые в истории Украины в режиме офлайн будет работать система видеопомощи судьям (VAR).

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший игрок "Динамо", выступавший в России, вернулся в Украину.

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