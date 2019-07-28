Больше чем у Месси: легендарный футболист получит рекордную для футбола зарплату

Футболист мадридского "Реала" Гарет Бэйл близок к переходу в китайский клуб "Цзянсу Сунин", который готов сделать его самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Об этом сообщает Transfer News.

По информации источника, 30-летний футболист уже прибыл в Китай для согласования деталей условий перехода, принципиальная договоренность по которому была достигнута ранее. В "Цзянсу Сунин" валлиец будет зарабатывать порядка 58 миллионов евро в год. Это больше 50 миллионов евро, которые сейчас зарабатывает самый высокооплачиваемый футболист планеты - Лионель Месси в "Барселоне".

Отметим, что в "Реале" Бэйл получает 22 миллиона евро в год.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в английском футболе случился грандиозный допинговый скандал.