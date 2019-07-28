RU  UA  EN

воскресенье, 28 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

28 июля

13:14
У Зеленского анонсировали изменение карты Украины: что происходит
12:49
​Умер известный российский журналист, критиковавший Путина
12:34
Больше чем у Месси: легендарный футболист получит рекордную для футбола зарплату
12:28
В России на митинге избили дубинкой жену украинского режиссера: фото и видео
12:05
В Украине отмечают 1031 годовщину крещения Киевской Руси: онлайн трансляция
11:57
Под Запорожьем вооруженные люди в масках совершили ограбление на миллион
11:33
​Цените свободу: сеть взбудоражило меткое сравнение Украины и России
11:30
На митинге в Москве скандировали знаменитую кричалку о Путине: видео и реакция сети
11:21
В Англии известный футболист получил ужасную травму: видео
11:20
Почистил кассу и пожал руку: дерзкий вор в Киеве попал на видео
10:51
Бесконечный кошмар: сеть возмутил беспредел оккупантов в Крыму, фото
10:40
Шахтер - Динамо: прогноз букмекеров на матч за Суперкубок Украины
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Больше чем у Месси: легендарный футболист получит рекордную для футбола зарплату

воскресенье, 28 июля 2019, 12:34
переглянути новину українською

Футболист мадридского "Реала" Гарет Бэйл близок к переходу в китайский клуб "Цзянсу Сунин", который готов сделать его самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Об этом сообщает Transfer News.

По информации источника, 30-летний футболист уже прибыл в Китай для согласования деталей условий перехода, принципиальная договоренность по которому была достигнута ранее. В "Цзянсу Сунин" валлиец будет зарабатывать порядка 58 миллионов евро в год. Это больше 50 миллионов евро, которые сейчас зарабатывает самый высокооплачиваемый футболист планеты - Лионель Месси в "Барселоне".

Отметим, что в "Реале" Бэйл получает 22 миллиона евро в год.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в английском футболе случился грандиозный допинговый скандал.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шахтер - Динамо: онлайн трансляция матча за Суперкубок Украины

Будучность - Заря - 1-3 Видео голов

Снигур - Ноэль - 6-4, 6-4: хроника победного для Украины финала Уимблдона

Свитолина - Халеп - 1-6, 3-6: хроника полуфинального матча Уимблдона

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: