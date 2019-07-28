В английском футболе случился грандиозный допинговый скандал

В английском футболе 16 игроков сдали положительные допинг-пробы.

Об этом сообщает Mirror.

Согласно расследованию источника, восемь допинг-проб, взятые в минувшем сезоне, шесть - из сезона-2017/18 и две из сезона-2016/17 оказались положительными. Однако футболисты в итоге избежали наказания по причине того, что Футбольная ассоциация Англии (FA) заявила, что все из игроков, оказавшихся в этом списке, принимали запрещенные препараты в виде терапевтических исключений либо разрешённым способом.

Примечательно, что 11 из этих футболистов являются звездами первой величины английского футбола.

Эксперты уже выразили опасение, что в футболе может действовать целая схема таких злоупотреблений.

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