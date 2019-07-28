Футболист российского клуба попал в громкий секс-скандал: фото

Футболист московского "Динамо" Клинтон Н'Жье попал в громкий секс-скандал.

25-летний нападающий, который только на днях перебрался в российский клуб из французского "Марселя", опубликовал в Snapchat видео, на котором он занимался сексом с девушкой. Соответствующий ролик и фото уже разлетелись в социальных сетях.

Сам футболист видео удалил и извинился за случившееся. Он рассказал, что громко отпраздновал подписание выгодного контракта с "Динамо", сильно напился и, нажав не ту кнопку, случайно опубликовал видео непристойного характера.

Отметим, что со своим новым клубом камерунский нападающий подписал контракт сроком на четыре года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный футболист получит рекордную для футбола зарплату.