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Чемпионат Украины стартовал победой "Зари" в Полтаве

воскресенье, 28 июля 2019, 16:21
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Стартовал 29-й чемпионат Украины по футболу. В матче 1-го тура полтавская "Ворскла" проиграла луганской "Заре" со счетом 0:1. Встреча состоялась в Полтаве на стадионе "Ворскла имени А. Бутовского".

Единственный гол был забит уже на третьей минуте матча. Полузащитник "Зари" Богдан Леднев ворвался в штрафную и ударом с острого угла отправил мяч в ворота. В этом эпизоде не слишком удачно действовал голкипер полтавчан Александр Ткаченко.

Во 2-м туре "Ворскла" на выезде сыграет с "Десной". Матч состоится 3 августа. "Заре" предстоит домашняя игра с "Днепром-1", которая состоится 4 августа.

орскла" Полтава – "Заря" Луганск - 0:1 (0:1)

Гол: Леднев (3)

"Ворскла": Ткаченко, Артур (Челядин, 90), Чеснаков, Пердута, Мартыненко, Скляр (Шехич, 73), Петрович, Габелок, Кане, Васин (Ребенок, 83), Коломоец.

"Заря": Шевченко, Абу-Ханна (Чеберко, 87), Тымчик, Вернидуб, Михайличенко, Громов (Лунев, 82), Леднев (Чайковский, 90), Хомченовский, Кочергин, Арвеладзе, Будковский.

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