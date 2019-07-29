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Лучший клуб Европы опозорился в товарищеском матче с итальянцами: видеообзор

понедельник, 29 июля 2019, 09:20
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Победитель Лиги чемпионов-2018/19 английский "Ливерпуль" в товарищеском матче потерпел поражение от итальянского "Наполи" со счетом 0:3. Встреча состоялась в шотландском Эдинбурге на стадионе "Мюррейфилд".

"Ливерпуль" мог открыть счет в начале встречи, но Ориги с близкого расстояния пробил мимо ворот. На 17-й минуте Инсинье промчался по флангу, сместился в центр и ударом с 18 метров отправил мяч точно в угол ворот. В середине тайма Инсинье прострелил с фланга и Милик в падении переправил мяч в ворота.

В начале второго тайма все вопросы о победителе снял Юнес, который добил мяч в сетку после удара Инсинье.

"Ливерпуль" (Англия) - "Наполи" (Италия) - 0:3 (0:2)

Голы: Инсинье (17), Милик (28), Юнес (52)

"Ливерпуль": Миньоле, Матип (Ловрен, 62), ван Дейк (ван ден Берг, 79), Робертсон (Хувеп, 74), Александер-Арнольд (Гомес, 73), Милнер (Льюис, 79), Вейналдум (Данкан, 79), Хендерсон (Уилсон, 62), Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 62), Фабиньо (Эллиотт, 79), Ориги (Брустер, 62)

"Наполи": Мерет, Манолас (Кирикеш, 46), Максимович (Луперто, 61), Руй (Гулам, 46), Ди Лоренцо (Хюсай, 61), Зелиньски, Мертенс (Юнес, 46), Кальехон, Верди (Гаэтано, 61), Инсинье, Милик (Тутино, 74)

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" проиграл испанскому клубу в товарищеском матче.

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