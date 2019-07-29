RU  UA  EN

понедельник, 29 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.10
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 июля

15:04
Не маловат ли купальник? Оля Полякова дразнит поклонников жаркими фото из отпуска
14:57
Косит под "сумасшедшего": появились данные о жестоком убийце украинки в Германии
14:34
До последнего хотела выжить: появился трогательный рассказ об убитой активистке Гандзюк
14:29
Хотят повторить "подвиг" Зайцевой: сеть возмутили развлечения пьяных мажорок в Кирилловке
14:27
В Киеве произошло новое ЧП с пешеходным мостом Кличко: опубликовано фото
14:17
В сети стала популярной новая оптическая иллюзия - фотограф нашел еще один способ обмануть мозг
14:11
На Киев обрушился тропический ливень: опубликовано видео
14:05
​Стало известно, во сколько обходится "Слуге народа" обучение молодых нардепов
13:58
Нардепам от партии Зеленского на тренинге задавали интересный вопрос: сеть взорвалась, фото
13:57
Топ-чиновника Нацполиции в Днепре уволили после скандала: появились детали
13:50
Непобедимый украинский боксер одержал блестящую победу в Голливуде: опубликовано видео
13:34
В Украине объявили штормовое предупреждение: какие области под ударом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Непобедимый украинский боксер одержал блестящую победу в Голливуде: опубликовано видео

понедельник, 29 июля 2019, 13:50
переглянути новину українською

Украинский боксер Сергей Богачук одержал победу в бою с мексиканцем Фернандо Марином. Поединок состоялся в Голливуде (США).

Богачук захватил инициативу с первых секунд поединка. Украинец мог завершить бой уже во втором раунде, но мексиканцу удалось продержаться до гонга. Впрочем, уже в следующем раунде Богачук провел серию ударов и рефери остановил бой за явным преимуществом украинца, зафиксировав технический нокаут.

24-летний Богачук выступает в первом среднем весе. За свою карьеру он провел 15 поединков, в которых одержал 15 побед, причем все победы были одержаны досрочно.

"У меня был простой план на бой. Я просто использовал свое боксерское умение. Я слушал советы тренеров и следовал им. Марин - очень стойкий соперник. Он выдержал много моих ударов, но я продолжал их наносить", - сказал Богачук в интервью The Ring.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Богачук нокаутировал мексиканца Фредди Эрнандеса.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: Богачук, бокс

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Динамо - Шахтер 2-1 Хроника матча, видео голов

Будучность - Заря - 1-3 Видео голов

Снигур - Ноэль - 6-4, 6-4: хроника победного для Украины финала Уимблдона

Свитолина - Халеп - 1-6, 3-6: хроника полуфинального матча Уимблдона

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: