Непобедимый украинский боксер одержал блестящую победу в Голливуде: опубликовано видео

Украинский боксер Сергей Богачук одержал победу в бою с мексиканцем Фернандо Марином. Поединок состоялся в Голливуде (США).

Богачук захватил инициативу с первых секунд поединка. Украинец мог завершить бой уже во втором раунде, но мексиканцу удалось продержаться до гонга. Впрочем, уже в следующем раунде Богачук провел серию ударов и рефери остановил бой за явным преимуществом украинца, зафиксировав технический нокаут.

24-летний Богачук выступает в первом среднем весе. За свою карьеру он провел 15 поединков, в которых одержал 15 побед, причем все победы были одержаны досрочно.

"У меня был простой план на бой. Я просто использовал свое боксерское умение. Я слушал советы тренеров и следовал им. Марин - очень стойкий соперник. Он выдержал много моих ударов, но я продолжал их наносить", - сказал Богачук в интервью The Ring.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Богачук нокаутировал мексиканца Фредди Эрнандеса.