Украинский боксер в эффектном стиле одержал очередную победу нокаутом: опубликовано видео

Украинский боксер Сергей Богачук, выступающий в первом среднем весе, одержал 14-ю победу в 14 боях, проведенных им на профессиональном ринге.

Очередным соперником нашего соотечественника стал мексиканец Фредди Эрнандес (34-11, 22 КО). Поединок проходил в Калифорнии (США). По ходу боя уроженец Винницы несколько раз посылал более опытного противника в нокдаун. Тем не менее, тот каждый раз поднимался и продолжал бой. Но уже в пятом раунде рефери решил остановить бой ввиду очевидного преимущества нашего соотечественника в ринге.

Отметим, что всех своих предыдущих соперников Богачук также побеждал нокаутом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что американский супертяжеловес эффектно защитил чемпионский титул.