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Ролик с отдыхающим Месси на Ибице взорвал сеть: видео

понедельник, 29 июля 2019, 17:54
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Ролик с футболистом "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелем Месси на отдыхе на Ибице произвел настоящий фурор среди болельщиков.

Так, в сеть попало видео, на котором 32-летний нападающий танцует со своей супругой Антонеллой Рокуццо под песню Por primera vez группы Los Palmeras.

Фанаты отметили, что футболист, который пять раз признавался лучшим игроком мира по версии авторитетного издания France Football, довольно неплохо проявляет себя и в танцах. Лишь один такой ролик в Twitter пользователя mati собрал порядка 250 тысяч просмотров.

Напомним, ни один футболист не становился лучшим игроком мира чаще Месси. Только португалец Криштиану Роналду, как и аргентинец, имеет в своем активе пять "Золотых мячей".

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучший клуб Европы опозорился в товарищеском матче с итальянцами.

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