Ролик с отдыхающим Месси на Ибице взорвал сеть: видео

Ролик с футболистом "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелем Месси на отдыхе на Ибице произвел настоящий фурор среди болельщиков.

Так, в сеть попало видео, на котором 32-летний нападающий танцует со своей супругой Антонеллой Рокуццо под песню Por primera vez группы Los Palmeras.

éste video de messi bailando los palmeras con antonela me alegró el domingo pic.twitter.com/jXZ79pSSVv — mati (@Maatidasil) July 28, 2019

Фанаты отметили, что футболист, который пять раз признавался лучшим игроком мира по версии авторитетного издания France Football, довольно неплохо проявляет себя и в танцах. Лишь один такой ролик в Twitter пользователя mati собрал порядка 250 тысяч просмотров.

Напомним, ни один футболист не становился лучшим игроком мира чаще Месси. Только португалец Криштиану Роналду, как и аргентинец, имеет в своем активе пять "Золотых мячей".

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучший клуб Европы опозорился в товарищеском матче с итальянцами.