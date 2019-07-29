Сумасшедшая сумма: Милевский рассказал, сколько денег прогулял за свою карьеру

Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал, сколько денег он прогулял за свою карьеру.

"Как можно было растратить 12 миллионов евро? Ну, я же не проиграл их в казино. Я их прогулял, потратил на вещи, на всякие походы на НБА и хоккей, всегда и везде сидел на лучших VIP-местах. Я тратил на то, чтобы кайфовать от жизни. Но я всегда оставался человеком. Да, прогулял – сколько там? 12? Ох", - сказал Милевский.

Напомним, в своей карьере Милевский поиграл за "Борисфен", "Динамо" (Киев), "Газиантепспор" (Турция), "Хайдук" (Хорватия), "Сплит" (Хорватия), "Конкордию" (Румыния), "Тосно" (Россия), "Динамо-Брест" (Беларусь), "Кишварду" (Венгрия).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Милевский бурно отпраздновал победу "Динамо" в Суперкубке Украины.